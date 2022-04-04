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Нестареющая Екатерина Андреева удивила всех, рассекретив свой реальный возраст

По поводу возраста телезвезды до сих пор ходят жаркие споры. Глядя на Екатерину, кажется, что она остановила время. Наконец она озвучила свой настоящий возраст и закрыла эту тему раз и навсегда.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Андреева

Фото: Grigirii Goryachev/ Global Look Press

Телеведущая многие годы остается молодой и привлекательной, хотя ей уже за 50. Точный возраст звезды долгое время оставался загадкой. Даже в «Википедии» указаны две даты. Согласно одной версии, Екатерина родилась в 1961 году и уже отметила 60-летие, а согласно другой — она появилась на свет в 1965 году и ей 56 лет.

Недавно Екатерина Андреева поставила точку в этом вопросе. В беседе с Надеждой Стрелец она назвала свою дату рождения.

Телеведущая родилась в 1965 году. «Я как Шекспир. В "Википедии" два года рождения. Сначала была одна дата, потом появилась вторая. Я пыталась добиться всеми способами, чтобы это убрали. В результате так и не убрали… Мало того что они не хотели ничего исправлять много лет, подставляя меня. Прибавить пятерочку — зачем мне это надо», — рассказала возмущенная ведущая программы «Время».

Чтобы выглядеть моложе своих лет, Екатерина много работает над собой. Она ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом, йогой и правильно питается. Также она периодически ходит к косметологу и делает поддерживающие процедуры.

Фото: Global Look Press

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