Нестареющая Екатерина Андреева удивила всех, рассекретив свой реальный возраст

Телеведущая многие годы остается молодой и привлекательной, хотя ей уже за 50. Точный возраст звезды долгое время оставался загадкой. Даже в «Википедии» указаны две даты. Согласно одной версии, Екатерина родилась в 1961 году и уже отметила 60-летие, а согласно другой — она появилась на свет в 1965 году и ей 56 лет.

Недавно Екатерина Андреева поставила точку в этом вопросе. В беседе с Надеждой Стрелец она назвала свою дату рождения.

Телеведущая родилась в 1965 году. «Я как Шекспир. В "Википедии" два года рождения. Сначала была одна дата, потом появилась вторая. Я пыталась добиться всеми способами, чтобы это убрали. В результате так и не убрали… Мало того что они не хотели ничего исправлять много лет, подставляя меня. Прибавить пятерочку — зачем мне это надо», — рассказала возмущенная ведущая программы «Время».

Чтобы выглядеть моложе своих лет, Екатерина много работает над собой. Она ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом, йогой и правильно питается. Также она периодически ходит к косметологу и делает поддерживающие процедуры.