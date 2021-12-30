«Несчастливый чемодан»: дочь Заворотнюк оказалась в эпицентре громкого скандала в аэропорту

На днях дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» отправилась в Санкт-Петербург вместе с подругой, однако поезда закончилась не самым приятным образом — девушка угодила в конфликт в аэропорту из-за своего багажа.

Сначала Анне сообщили о том, что размер ее чемодана не позволяет ей взять его с собой в качестве ручной клади. По той причине, что она планировала вернуться домой не поезде, а не на самолете, это Заворотнюк не рассчитала.

Из-за сложившейся ситуации ее не хотели пускать на борт самолета. «При входе в самолет к нам выскочила неадекватная женщина, которая общалась так, будто она вчера вышла из тюрьмы. Если перевести на нормальный язык то, что она сказала, речь шла о том, что с таким багажом нельзя зайти в самолет», — цитирует слова Анны в сториз портал «Лайф».