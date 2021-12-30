«Несчастливый чемодан»: дочь Заворотнюк оказалась в эпицентре громкого скандала в аэропорту
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk
На днях дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» отправилась в Санкт-Петербург вместе с подругой, однако поезда закончилась не самым приятным образом — девушка угодила в конфликт в аэропорту из-за своего багажа.
Сначала Анне сообщили о том, что размер ее чемодана не позволяет ей взять его с собой в качестве ручной клади. По той причине, что она планировала вернуться домой не поезде, а не на самолете, это Заворотнюк не рассчитала.
Из-за сложившейся ситуации ее не хотели пускать на борт самолета. «При входе в самолет к нам выскочила неадекватная женщина, которая общалась так, будто она вчера вышла из тюрьмы. Если перевести на нормальный язык то, что она сказала, речь шла о том, что с таким багажом нельзя зайти в самолет», — цитирует слова Анны в сториз портал «Лайф».
Однако скандал на этом не завершился. После возникшего недопонимания между сотрудниками аэропорта и Завотортнюк, они пришли к общему решению, отправить багаж отдельно на другом самолете, после чего его ей должен был доставить курьер.
Отношения с ним также не заладились. Анна попросила привезти чемодан на другой адрес, на что мужчина отреагировал очень резко и агрессивно, однако все же совершил доставку в квартиру к ее подруги. После чего с его стороны начались неадекватные действия. «Он привез этот чемодан и в момент, когда он ей его отдает, он его со всей силы пинает ногой. Начинает орать на нее из-за адреса и пинает его со всей силы ногами», — рассказывает девушка.
В финале своего рассказала Заворотнюк отметила, что ее багажу теперь потребуется психологическая помощь после «пережитого» и она теперь даже готова брать его с собой к своему психотерапевту.
Фото: Instagram