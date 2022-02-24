Нервы на пределе: Олег Сирота не платит бывшей жене обещанные алименты

Ответ Олега не заставил себя долго ждать. В своем аккаунте в Facebook он объяснился перед аудиторией. Сыровар возмутился тем, что мать его детей «вынесла сор из избы», но все-таки рассказал свою версию происходящего.

«К сожалению, сейчас из-за сложностей в бизнесе, я не смог сразу собрать все деньги. В указанный по соглашению срок (у нас там стоит 15 число) я выплатил половину суммы алиментов и попросил подождать немного, пока разберусь с текущей финансовой ситуацией, которая, правда, очень сложная, и соберу вторую часть суммы. Это форс-мажор. Пелагея согласилась. А потом перестала отдавать детей, в том объеме, в котором мы договорились. А сегодня случился её пост, в котором я снова мошенник, не выполняющий обязательств. Я очень хотел бы сохранить между нами дружеские отношения, но в такие моменты делать и даже надеяться на это становится все труднее», — пожаловался Олег Сирота. Он попросил экс-супругу успокоиться и обсудить этот вопрос тет-а-тет.