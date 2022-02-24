Нервы на пределе: Олег Сирота не платит бывшей жене обещанные алименты
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ pelageyasirota
Как оказалось, инициатором расставания выступил глава семейства. Его супруга предоставила ему выбор: либо доля в совместном бизнесе, либо каждый месяц платить кругленькую сумму. Олег предпочел продолжать заниматься производством в одиночку. Теперь он должен ежемесячно платить экс-супруге алименты в размере 1,5 миллиона рублей. В назначенный срок женщина не получила оговоренную сумму и написала гневный пост в личном блоге.
«У меня была огромная надежда на то, что спустя столько месяцев, придя к соглашению и договорившись, Олег будет исполнять свои обязательства. Но время идёт, а человек отказывается от своих же слов. И подписанные договорённости не имеют веса в его понимании», — объяснила свою позицию Пелагея. Она добавила, что сил бороться у нее не осталось и лимит терпения исчерпан.
Ответ Олега не заставил себя долго ждать. В своем аккаунте в Facebook он объяснился перед аудиторией. Сыровар возмутился тем, что мать его детей «вынесла сор из избы», но все-таки рассказал свою версию происходящего.
«К сожалению, сейчас из-за сложностей в бизнесе, я не смог сразу собрать все деньги. В указанный по соглашению срок (у нас там стоит 15 число) я выплатил половину суммы алиментов и попросил подождать немного, пока разберусь с текущей финансовой ситуацией, которая, правда, очень сложная, и соберу вторую часть суммы. Это форс-мажор. Пелагея согласилась. А потом перестала отдавать детей, в том объеме, в котором мы договорились. А сегодня случился её пост, в котором я снова мошенник, не выполняющий обязательств. Я очень хотел бы сохранить между нами дружеские отношения, но в такие моменты делать и даже надеяться на это становится все труднее», — пожаловался Олег Сирота. Он попросил экс-супругу успокоиться и обсудить этот вопрос тет-а-тет.
Спустя несколько часов Пелагея прокомментировала слова сыровара в личном блоге. Она убеждена, что мужчина лжет о своем финансовом положении и у него есть возможность выполнять свои обязательства. «Он продолжает строить свою новую жизнь: отдыхая в Дубае со своей возлюбленной, имея личных тренеров, фотосессии, водителя, снимать дом с бассейном в дорогом посёлке и тд, Перечислять можно долго», — написала разочарованная женщина. К слову, Олег утверждает, что он холост.
Люди в комментариях активно поддерживают Пелагею в этом конфликте и желают ей удачи: «Сочувствую вам», «Пелагея, вы справитесь», «Пелагея, ты права на все 100%», «Желаю вам встретить достойного, состоятельного мужчину».
Фото: Instagram