«Неприятно идеальный»: Брежнева стала «профи-хейтером» и поддразнила поклонников Лазарева

Накануне Вера Брежнева, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, шутливо высказалась насчет образа Сергея Лазарева на фото, опубликованное в его Instagram. Брежнева решила ответить коллеге в стиле хейтеров, которые часто оставляют комментарии под снимками звезд.

Сам Лазарев подписал снимок, на котором позирует в классическом костюме в гримерке, так: «За 5 мин до выхода на сцену...», на что Брежнева написала: «Неприятно идеален) Говорю как профессиональный «хэйтер» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).