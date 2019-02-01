«Неприятно идеальный»: Брежнева стала «профи-хейтером» и поддразнила поклонников Лазарева

Накануне Вера Брежнева, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, шутливо высказалась насчет образа Сергея Лазарева на фото, опубликованное в его Instagram. Брежнева решила ответить коллеге в стиле хейтеров, которые часто оставляют комментарии под снимками звезд.
Сам Лазарев подписал снимок, на котором позирует в классическом костюме в гримерке, так: «За 5 мин до выхода на сцену...», на что Брежнева написала: «Неприятно идеален) Говорю как профессиональный «хэйтер» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Интернет-пользователи не сразу поняли, что Вера пошутила, и назвали ее фейком. Однако после реакции самого Сергея, ответившего ей смайликами, они тоже принялись повторять, что Лазарев «бесподобен» и что на него «приятно смотреть». «Шикарно идеален. Говорю, как преданная поклонница», «Идеально красив», «Красив и идеален, как всегда. И новая стрижка тебе очень к лицу, даже стал еще моложе!», — написали многие фанаты.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram