Непривычно взрослая Дарья Мельникова появилась в шикарной осенней фотосессии

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова порадовала своих поклонников очень эффектной осенней фотосессией. Кроме харизмы и потрясающих цветов, стоит обратить внимание на образ актрисы — необычно взрослый, но элегантный и аристократичный.

«Куда-то полетело время... Я отмечаю, что прошла неделя, когда захожу что-нибудь выложить и обнаруживаю, что наступила пятница. Или почти пятница. Всякий раз удивляясь, как так произошло, что я делала и где была?) Помню, как время тянулось бесконечно... стоя за танцевальным станком на "классике". Казалось, никогда не закончится батман тандю..., час, день, неделя, четверть... Я бы много сейчас отдала, чтобы беспечно постоять и позевать за балетным станком)», — пишет Даша. «Чтобы моими проблемами были шпильки, впившиеся в голову и дрожание уставших стоп. Сейчас мне нужно приложить усилие, чтобы остановиться и поскучать. И эти мгновения прекрасны. Я часто вспоминаю детскую скуку, как самые творческие моменты жизни. В ней рождались порой красивые образы и идеи. В наше время скучать почти не приходится. А это может быть очень полезно) Как у вас обстоят дела со скукой?) как вообще дела?)».

«Какая красивая! Чудесные фото», «Какая красивая и необычная», «Какая ты красивая!», — пишут ей в комментариях и делятся своим самочувствием.

Ранее Мельникова успела переболеть коронавирусом — болезнь далась Даше непросто и едва не довела ее до депрессии.