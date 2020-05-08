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«Неприбранная» Агата Муцениеце выглядит старшей сестрой сына на совместных селфи с ним

31-летняя Агата Муцениеце показала серию трогательных селфи в блоге.

«❤️ #мамаисын», — написала она.

Без прически, макияжа, в очках актриса выглядит по-домашнему нежной и трогательной. Комментарии она запретила, поэтому мы не сможем узнать мнение подписчиков. Однако что-то нам подсказывает, что на маму и сына посыпались бы комплименты.

Фото и видео: Instagram

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