Зудина, Миронова и не только: стали известны первые участники «Танцев со звездами»

Первым о своем участии рассказал 61-летний Дмитрий Харатьян. Актер будет выступать в шоу в паре с профессиональной танцовщицей Ульяной Максимкиной. Спортсменка уже принимала участие в прошлом сезоне проекта и заняла пятое место с партнером Антоном Шагиным.

«Я рад, что проект "Танцы со звездами" входит в мою жизнь. Надеюсь, я получу много ярких впечатлений, эмоций и много творческого опыта. Танец – это часть актерской профессии, ему учат в институте. Я считаю, что для любого артиста попасть на проект "Танцы со звездами", поработать с профессионалами такого уровня – это подарок судьбы!», — рассказал Харатьян в интервью «РИА Новости».

Актриса Мария Миронова также примет участие в популярном проекте. Вскоре после Нового года мы сможем увидеть 48-летнюю артистку на танцполе. Сейчас Миронова активно готовиться к предстоящим выступлениям.

«Сенсацией станет то, что согласилась участвовать Машенька Миронова. Вы не ослышались! Мария Миронова будет танцевать. Уже начались репетиции «Танцев со звездами». График на этот период выпал без экспедиций, поэтому все устроилось. Там прямой эфир раз в неделю. В другие дни репетиции в свободном графике. Мироновой часто предлагают где-то участвовать, сниматься в шоу, но она не соглашалась ранее», — сообщил KP.RU один из членов команды проекта.

К актерам в шоу присоединиться коллега и вдова Олега Табакова Марина Зудина, которая много лет не решалась принять участие в танцевальном проекте. «Я много лет отказывалась от участия в "Танцах со звездами", но в этот раз решилась. Для меня это было неожиданное решение, безумный поступок, на самом деле. Потому что еще лет десять назад я говорила: "Должны танцевать юные. Зачем мне всё это?». А сейчас я поняла, что самое время начать танцевать!» — призналась актриса в интервью Cosmopolitan(http://example.com.

Программа «Танцы со звездами» транслируется на канале Россия 1 с 2006 года. Всего за время выхода шоу вышло уже 12 сезонов. Победителями последнего стали певец Сергей Лазарев и профессиональная танцовщица Екатерина Осипова.