Ольга Бузова стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» и удивила необычным исполнением своей песни «Хит-парад».

Ольга исполняла композицию в образе голливудской кинодивы из прошлого. Помогали ей группа «Фрукты» и ведущий передачи Иван Ургант, игравший на рояле. Получилось довольно необычно.

В беседе с Иваном Ургантом Ольга Бузова пожаловалась на одиночество и заявила, что не понимает, почему рядом с ней нет мужчины:

«Я красивая, знаменитая, популярная, талантливая, добрая, ласковая, нежная, хозяйственная, преданная, верная. <...> Где все мужчины? Почему за мной никто не ухаживает?»

Иван Ургант предположил, что так происходит, потому что с Ольгой трудно познакомиться. Сама Бузова призвала мужчин быть смелее и не стесняться подходить к ней.