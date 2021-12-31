Неожиданный дуэт! Кадышева выступила с американским певцом

После слухов о болезни Кадышевой, ее активная концертная деятельность, посты и сториз в инстаграм, заставляют убедиться в том, что артистка точно чувствует себя отлично!

Конечно же, Кадышева поздравила своих поклонников с Новым Годом. И пожелала «хорошего предпраздничного настроения».

Ее партнер по дуэту Кевин Маккой, между прочим, уже давно связал себя с Россией. Певец даже пытался получить российское гражданство, потому что проводит в нашей стране достаточно много коцертов.