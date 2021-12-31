Неожиданный дуэт! Кадышева выступила с американским певцом
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Фото: пресс-служба
В записи праздничного выступления, которое певица разместила в инстаграм, она поест дуэтом с американским певцом, бывшим солистом группы Bad Boys Blue Кевином Маккоем. Они исполнили русифицированную версию песни «You are woman».
После слухов о болезни Кадышевой, ее активная концертная деятельность, посты и сториз в инстаграм, заставляют убедиться в том, что артистка точно чувствует себя отлично!
Конечно же, Кадышева поздравила своих поклонников с Новым Годом. И пожелала «хорошего предпраздничного настроения».
Ее партнер по дуэту Кевин Маккой, между прочим, уже давно связал себя с Россией. Певец даже пытался получить российское гражданство, потому что проводит в нашей стране достаточно много коцертов.
В преддверии Нового года поклонники артистки не могли оставить ее без приятных слов и поздравлений. «Дорогая наша и любимая певица Надежда Никитична, с наступающим новым годом, желаю вам, крепкого здоровья, счастья, процветания, благополучия, радости, любви, и всего самого хорошего», «С наступающим Новым годом, дорогая Надежда Никитична. Вы моя любимая певица с детства. Счастья вам и удачи во всём в Новом году», «Спасибо за позитив, с наступающим! Здоровья и добра!» — комментируют публикацию звезды подписчики.
Фото: GlobalLookPress