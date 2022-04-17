Неожиданное возвращение и травма участницы: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»

Александр проявил себя как активный игрок в футбол, благодаря которому девушкам удалось выиграть у команды соперников и получить иммунитет на церемонии роз. Но к сожалению, игра прошла не без происшествий. Участнице Тахе Сафари попали мячом в живот. Девушке стало плохо, она пожаловалось на тошноту. Таха проявила стойкость и через время вернулась на футбольное поле и продолжила играть. «Конечно, я не сдалась», — с усмешкой прокомментировала ситуацию 30-летняя Таха Сафари.

После столь напряженной игры вечером все участники шоу устроили тако-вечеринку. Многие девушки отметили, что Саша очень аккуратно себя вел и не проявлял ранее присущей ему «чрезмерной тактильности». В этот вечер участники шоу успели поиграть в игру, суть которой состояла в ответах на неудобные вопросы. На свидание Димаш пригласил вернувшуюся на проект Софью Мацулеву. Ребята сели в двухместную лодку и полтора часа плавали. Софья рассказала о том, как мечтала стать танцовщицей и хореографом, а еще поведала о тяжелом детстве. На Димаша откровения девушки явно произвели впечатление.

В финале состоялась самая необычная церемония роз. Холостяк был всего один — Димаш, и у него было время пообщаться с каждой из участниц. Каждую из них он ждал на личный разговор, чтобы сказать важные для него слова и вручить заветный красный цветок. Когда очередь подошла к модели Лизе Кей, она удивила всех. «Если ты не против, я бы хотела немного высказаться. Ты уже понял, что я девушка с аналитическим складом ума, очень на все внимательно смотрю, все замечаю. Ты очень классный парень, и я провела волшебное время с тобой на лодке. Но я поняла, что, скорее всего, не смогу развить к тебе чувства. А у многих девушек они вовсю развиваются, времени у нас мало и я бы не хотела тратить его», — сказала Лиза, решив самостоятельно покинуть проект.

Фото и видео: PassionVideo, Архив пресс-службы ТНТ