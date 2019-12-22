Неожиданно: Алла Пугачева приняла участие в новогоднем шоу Насти Ивлеевой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Максима Галкина
Несколько лет назад Алла Пугачева отказалась от участия в «голубых огоньках» и прочих новогодних шоу. Однако в этом году поклонников Примадонны ждет сюрприз — как выяснилось, певица приняла участие в съемках новогоднего шоу Насти Ивлеевой. Блогер заинтриговала подписчиков, опубликовав трейлер шоу в своем Instagram: «НОВОГОДНЯЯ ПРЕМЬЕРА! СКОРО! На YouTube канале «Настя Ивлеева»!».
«Понеслась!!! Йохоу! 👏🏻👏🏻👏🏻», — прокомментировал Максим Галкин.
«Каааайффф», — уверена Регина Тодоренко.
Анна Седокова оставила несколько влюбленных эмодзи.
«Казалось, бы куда выше, и снова она всех обескуражила, и это не предел!!! Топим за тебя, лучшая!», «По тизеру уже пушка», «Интересненько», «Обалдеть 😍😍😍😍 Настя, ждём», «ЭТО БУДЕТ ЛУЧШАЯ ПРЕМЬЕРА НОВОГО ГОДА», «Класс, жду, ты такой талантище, просто!!», — пишут фолловеры Ивлеевой.
А вас заинтересовало это шоу с участием Аллы Пугачевой и Максима Галкина?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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