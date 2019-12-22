Неожиданно: Алла Пугачева приняла участие в новогоднем шоу Насти Ивлеевой

«Понеслась!!! Йохоу! 👏🏻👏🏻👏🏻», — прокомментировал Максим Галкин.

«Каааайффф», — уверена Регина Тодоренко.

Анна Седокова оставила несколько влюбленных эмодзи.

«Казалось, бы куда выше, и снова она всех обескуражила, и это не предел!!! Топим за тебя, лучшая!», «По тизеру уже пушка», «Интересненько», «Обалдеть 😍😍😍😍 Настя, ждём», «ЭТО БУДЕТ ЛУЧШАЯ ПРЕМЬЕРА НОВОГО ГОДА», «Класс, жду, ты такой талантище, просто!!», — пишут фолловеры Ивлеевой.

А вас заинтересовало это шоу с участием Аллы Пугачевой и Максима Галкина?