Неожиданная встреча: наставники шоу «Голос-8» не узнали «звездного» фониатра

По итогам второго выпуска этапа слепых прослушиваний в команды Константина Меладзе и Валерия Сюткина попало только по одному участнику, а к Сергею Шнурову и Полине Гагариной отправились по три участника.

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