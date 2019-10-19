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Неожиданная встреча: наставники шоу «Голос-8» не узнали «звездного» фониатра

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я выбрал вместо рекламы.
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Константин Меладзе

Фото: кадр из программы

В эфир вышел второй выпуск главного вокального шоу страны.

Вечером минувшей пятницы, 18 октября, в эфир вышел второй выпуск этапа слепых прослушиваний восьмого сезона популярного музыкального телепроекта «Голос». Главным сюрпризом программы стало появление на сцене Екатерины Осипенко, которая о голосе знает не понаслышке. 47-летняя красотка работает фониатром и лечит многих отечественных звезд. На сцене шоу Екатерина исполнила песню «Мурка» на польском языке, однако наставники не стали разворачивать свои кресла к певице. Каким же оказалось их удивление, когда по окончании номера они увидели, кто перед ними стоит. «Катя?!» — едва ли не в один голос воскликнули Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Фронтмен группы «Ленинград» впоследствии отметил, что Екатерина всегда сопровождает его коллектив на гастролях, на что Полина ответила, что гастроли группы не будут сорваны из-за несостоявшегося участия Осипенко в проекте.

33-летний Ив Набиев из Пермской области восхитил сразу четверых наставников. По окончании песни каждый из членов строгого, но компетентного жюри использовал все свое обаяние и все возможные аргументы по заманиванию молодого человека в свою команду. «Я себя не могу предложить, но мы сделаем дуэт», — обещала Полина Гагарина. «Вы снайпер, Вас нечему научить, Вам нужен продюсер», — уверял Константин Меладзе. Однако красавец с лихо закрученными усами сделал свой выбор в пользу команды Сергея Шнурова.

В этом выпуске шоу интеллигентный хулиган из «Ленинграда» уселся с ногами в кресло наставника, чтобы эффектно появиться перед 24-летним Антоном Токаревым, едва не сломал кнопку, выбирая 27-летнего Стаса Мошкина, а выступление 17-летней Аланы Чочиевой из Владимира настолько впечатлило Сергея, что он даже «помог» Валерию Сюткину развернуться к артистке. Вчерашняя школьница никак не могла поверить в то, что к ней повернулись все наставники, что Полине Гагариной пришлось предложить ее ущипнуть. Вероятно, теплые объятия с единственной наставницей и стали ключевым фактором в выборе Аланы. Свое дальнейшее участие в «Голосе» девушка продолжит под руководством Полины.

По итогам второго выпуска этапа слепых прослушиваний в команды Константина Меладзе и Валерия Сюткина попало только по одному участнику, а к Сергею Шнурову и Полине Гагариной отправились по три участника.

Следите за шоу «Голос» на Первом канале каждую пятницу после программы «Время».

Больше о шоу «Голос» вы можете прочитать здесь.

Фото: кадры из программы

Видео: YouTube/ Голос / The Voice Russia

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