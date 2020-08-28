Необычный торт, танцы и сюрпризы: Инна и Юрий Жирковы устроили вечеринку в честь юбилея дочери

Последние несколько лет дни рождения детей в семье именитого футболиста проходят в разных стилях. И этот не стал исключением. Вечеринка в честь юной именинницы прошла в стиле популярной социальной сети «TikTok»: со съемками необычных видео, челленджами, пранками и другими забавами, в которых принимали участие не только дети, но и взрослые.

Свое десятилетие Милана встретила в Калининграде, где трое детей четы Жирковых проводят летние каникулы. Праздник прошел в караоке-клубе «Эйфория», принадлежащем Жирковым. Вечер стал для именинницы полным сюрпризом, который в кратчайшие сроки приготовили мама с папой. Гостей встречали белоснежные ангелы и зеркальные Микки Маусы, а также цветочные феи.