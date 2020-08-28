Необычный торт, танцы и сюрпризы: Инна и Юрий Жирковы устроили вечеринку в честь юбилея дочери
Фото: Пресс-служба
Последние несколько лет дни рождения детей в семье именитого футболиста проходят в разных стилях. И этот не стал исключением. Вечеринка в честь юной именинницы прошла в стиле популярной социальной сети «TikTok»: со съемками необычных видео, челленджами, пранками и другими забавами, в которых принимали участие не только дети, но и взрослые.
Свое десятилетие Милана встретила в Калининграде, где трое детей четы Жирковых проводят летние каникулы. Праздник прошел в караоке-клубе «Эйфория», принадлежащем Жирковым. Вечер стал для именинницы полным сюрпризом, который в кратчайшие сроки приготовили мама с папой. Гостей встречали белоснежные ангелы и зеркальные Микки Маусы, а также цветочные феи.
Фото: Пресс-служба
Среди подарков были новинки популярных среди девочек кукол LOL, множество цветов, красивая плюшевая собака, шале для игрушек, а также деньги для копилки юной именинницы. В финале вечера именинница, которая давно занимается вокалом и актерским мастерством, выступила на сцене и исполнила свою мечту — спела в караоке свои любимые песни. Завершилось торжество выносом праздничного торта, исполненного в стиле популярных социальных сетей.
Фото: Пресс-служба
«Получился настоящий семейный праздник, всем нам очень редко получается собраться вместе, а тут все совпало — родной Калининград, Юра прилетел, бабушка с дедушкой, друзья Миланы. Каждый год Милана сама придумывает, в каком стиле ей бы хотелось провести свой день рождения. В этом году выбор пал на вечеринку в стиле "TikTok". Было очень весело. Наши друзья, которые не смогли прилететь в Калининград, записали классные видео-поздравления. Весь вечер мы снимали забавные видео, устраивали челленджи с детьми и взрослыми, участвовали в пранках-розыгрышах. И, конечно, торт покорил дочку», — рассказала Инна Жиркова.
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!