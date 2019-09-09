Необычное платье невесты, нежные поцелуи и звездные гости: как прошла свадьба Романа Архипова и Алисы Огородниковой

Алексей Чадов: «О ребятах я могу говорить бесконечно. Они настолько гармоничная пара, настолько подходят друг другу что, впервые увидев их вместе, сразу было понятно, чем это закончится». Продолжил эстафету поздравлений Игорь Жижикин: «Роман мне как сын. Сегодня, можно сказать, я женю сына. И я за него по-настоящему рад».