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Необычное платье невесты, нежные поцелуи и звездные гости: как прошла свадьба Романа Архипова и Алисы Огородниковой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Пресс-служба

В минувшие выходные в ресторане «Калужская Застава» состоялась свадьба Романа Архипова и Алисы Огородниковой (Eliss Roxx). Как настоящие творческие люди, Роман и Алиса превратили свадьбу в красивый музыкальный праздник для всех друзей под лозунгом Love Rocks.

Выездная церемония проходила в живописном месте с соблюдением всех традиций. Невесту в эффектном платье от Веры Вонг вел под руку отец, гости осыпали дорогу лепестками роз, а кольца под бурные аплодисменты вынесла очаровательная малышка. Первый танец молодых растрогал абсолютно всех гостей.

Фото: Пресс-служба

Поздравить Романа и Алису пришли Виталий Гогунский с женой, Ivan, Алексей Чадов, Наталья Бардо, Игорь Жижикин, Марюс Вайсберг и другие.

По окончании официальной части мероприятия начался настоящий рок-концерт. На сцене, кроме самого Романа, выступил большой друг пары IVAN, а также впервые одну из песен совместно исполнили Роман Архипов, Ivan, Виталий Гогунский и, конечно, невеста Алиса Огородникова.

Фото: Пресс-служба

Алексей Чадов: «О ребятах я могу говорить бесконечно. Они настолько гармоничная пара, настолько подходят друг другу что, впервые увидев их вместе, сразу было понятно, чем это закончится». Продолжил эстафету поздравлений Игорь Жижикин: «Роман мне как сын. Сегодня, можно сказать, я женю сына. И я за него по-настоящему рад».

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба / Роман Кадария, Виктория Ланина

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