«Ненавижу жир на моем теле»: 60-летняя Шэрон Стоун рассказала, как сохранить идеальную фигуру

60-летняя Шэрон Стоун выглядит так же прекрасно, как и 25 лет назад, когда прославилась на весь мир благодаря роли в фильме «Основной инстинкт». В недавнем интервью для журнала Stellar актриса рассказала, как ей удается сохранять идеальную фигуру.
Так, звезда не употребляет алкоголь и выпивает в день около 20 чашек травяного чая. Стоун активно занимается спортом, любит танцы, йогу, плавание и пилатес. Кроме того, у нее дома есть гребной тренажер. «Я не сидячий человек, я люблю использовать свое тело в работе. Я ненавижу жир на нем», — цитирует актрису журнал.
После выхода на экраны «Основного инстинкта» Шэрон Стоун назвали одним из секс-символов современного кино. Однако звезда считает иначе: «Это забавно, особенно, если учесть, что в последние 20 лет я была правозащитником, филантропом, мамой и просто актрисой».
А вам нравится, как выглядит Шэрон Стоун?
Фото: instagram