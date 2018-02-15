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«Ненавижу жир на моем теле»: 60-летняя Шэрон Стоун рассказала, как сохранить идеальную фигуру

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Фото из Instagram Шэрон Стоун
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Актриса поделилась своими секретами продления молодости.

60-летняя Шэрон Стоун выглядит так же прекрасно, как и 25 лет назад, когда прославилась на весь мир благодаря роли в фильме «Основной инстинкт». В недавнем интервью для журнала Stellar актриса рассказала, как ей удается сохранять идеальную фигуру.

Так, звезда не употребляет алкоголь и выпивает в день около 20 чашек травяного чая. Стоун активно занимается спортом, любит танцы, йогу, плавание и пилатес. Кроме того, у нее дома есть гребной тренажер. «Я не сидячий человек, я люблю использовать свое тело в работе. Я ненавижу жир на нем», — цитирует актрису журнал.

После выхода на экраны «Основного инстинкта» Шэрон Стоун назвали одним из секс-символов современного кино. Однако звезда считает иначе: «Это забавно, особенно, если учесть, что в последние 20 лет я была правозащитником, филантропом, мамой и просто актрисой».

А вам нравится, как выглядит Шэрон Стоун?

Фото: instagram

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