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«Немного шоковое состояние»: тиктокерша Дина Саева переехала на Кипр с братом Элджея

Вслед за рэпером Элджеем, который недавно получил вид на жительство на Кипре, на остров перебрался его младший брат вместе с «королевой тиктока» Диной Саевой. Пара приехала на несколько дней отдохнуть, но, по всей видимости, решили остаться на более долгий срок.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дина Саева

Фото: Instagram @senoritasaeva

О переезде Дина рассказала у себя в сториз. Вместе с Даниилом Узенюком они ходили выбирали квартиру. Причем сначала тиктокер заявила, что собирается брать билет обратно в Москву, но быстро переиграла все свои планы. «Мне хочется жить у моря. Радоваться солнцу каждый день. Получать новые впечатления и эмоции», — объяснила смену локации инстазвезда.

Квартиру пара выбрала с бассейном и видом на море. В сториз Дина рассказала, что решение спонтанное. «Немного шоковое состояние. Я прилетела с одним маленьким чемоданом на несколько дней», — рассказала тиктокерша.

Напомним, Дина Саева и Даниил Узенюк, младший брат репера Элджея, встречаются с конца августа. Сначала пара, по традиции, скрывала свои отношения. Выдала Дину подпись: «Люблю тебя, Ди!» Фанаты тут же догадались, что речь идет именно о Данииле. Выдала Дину подпись: «Люблю тебя, Ди!» Фанаты тут же догадались, что речь идет именно о Данииле.

22-летняя тиктокерша старалась сохранять интригу до последнего. На свадьбе Моргеншерна и Дилары она появилась с молодым человеком, на лице которого была маска. О том, что встречается Дина именно с 18-летним братом рэпера стало понятно, когда в сеть попали снимки со свадьбы.

Фото: Instagram

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