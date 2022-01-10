«Немного шоковое состояние»: тиктокерша Дина Саева переехала на Кипр с братом Элджея
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @senoritasaeva
О переезде Дина рассказала у себя в сториз. Вместе с Даниилом Узенюком они ходили выбирали квартиру. Причем сначала тиктокер заявила, что собирается брать билет обратно в Москву, но быстро переиграла все свои планы. «Мне хочется жить у моря. Радоваться солнцу каждый день. Получать новые впечатления и эмоции», — объяснила смену локации инстазвезда.
Квартиру пара выбрала с бассейном и видом на море. В сториз Дина рассказала, что решение спонтанное. «Немного шоковое состояние. Я прилетела с одним маленьким чемоданом на несколько дней», — рассказала тиктокерша.
Напомним, Дина Саева и Даниил Узенюк, младший брат репера Элджея, встречаются с конца августа. Сначала пара, по традиции, скрывала свои отношения. Выдала Дину подпись: «Люблю тебя, Ди!» Фанаты тут же догадались, что речь идет именно о Данииле. Выдала Дину подпись: «Люблю тебя, Ди!» Фанаты тут же догадались, что речь идет именно о Данииле.
22-летняя тиктокерша старалась сохранять интригу до последнего. На свадьбе Моргеншерна и Дилары она появилась с молодым человеком, на лице которого была маска. О том, что встречается Дина именно с 18-летним братом рэпера стало понятно, когда в сеть попали снимки со свадьбы.
Фото: Instagram