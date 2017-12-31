«Немного опухшая, но зато настоящая»: Анфиса Чехова показала, как она выглядит без макияжа на самом деле
Часто, публикуя фотографии «без макияжа», звезды лукавят, выбирая удачный ракурс, свет, который делает их в разы моложе и привлекательнее. Сегодня, в первый день 2018 года, телеведущая Анфиса Чехова показала, как она выглядит на самом деле.
«Свои личные итоги 2017 года я хочу подвести под этой фотографией, без лоска, макияжа, красивого света и фотошопа. На простой, не лакшери (мои подписчики за это меня упрекают) маминой кухне! С любимыми мамиными символами следующего года. На фото я немного опухшая, потому что наелась на ночь квашеной капусты, но зато настоящая. Без прикрас», — предупредила она.
В этом году Анфиса столкнулась с рекордным количеством расставаний. Они научили ее смиряться, отпускать и чувствовать, что на самом деле нет никаких расставаний. «Мы все — есть одно целое, и, расставаясь в материальном мире, мы остаемся так же крепко связаны на тонких планах. Расставаясь, мы не расстаемся. Это сложно понять, но можно прочувствовать! Я также поняла, как бы ни менялась жизнь, кто бы из неё ни уходил, у меня всегда есть Я — любящая, заботливая и понимающая! Я всегда себе опора и поддержка, потому что научилась жить в мире с собой, прислушиваться и не осуждать», — философствует телеведущая.
«Этот год был для меня очень непростым. Тяжелая болезнь и смерть моей подруги, развод, новая жизнь, дрязги с моим папой... Путешествия, много новых знакомств и, под конец года, сразу три грандиозных проекта: “Взвешенные и счастливые люди" на СТС, запуск собственной марки одежды и мои тренинги по гармоничному похудению. Все это счастье навалились на меня одновременно, и иногда кажется, что столько я не потяну. Мой внутренний трудоголик поднял голову, а мой внутренний философ и гедонист напрягся... чувствует, что отходит на второй план, — подытожила Анфиса. — Спасибо всем людям, которые входили и выходили из моей жизни. Спасибо моему бывшему мужу за мудрость и пример хорошего отца! Спасибо всем, кто подводил и разочаровывал, всё на пользу, все бесценный опыт. Спасибо всем тем, кто мне дарил любовь! Это самый ценный подарок! Спасибо вам, мои подписчики, за интерес и помощь в разрешении разных сомнений и вопросов! Я знаю, что следующий год будет для меня во всех отношениях хороший. И я ему рада!»
А каким стал прошедший год для вас?
Фото: instagram