40-летняя Анфиса Чехова показала фото без лоска, макияжа, красивого света и фотошопа.

Часто, публикуя фотографии «без макияжа», звезды лукавят, выбирая удачный ракурс, свет, который делает их в разы моложе и привлекательнее. Сегодня, в первый день 2018 года, телеведущая Анфиса Чехова показала, как она выглядит на самом деле.

«Свои личные итоги 2017 года я хочу подвести под этой фотографией, без лоска, макияжа, красивого света и фотошопа. На простой, не лакшери (мои подписчики за это меня упрекают) маминой кухне! С любимыми мамиными символами следующего года. На фото я немного опухшая, потому что наелась на ночь квашеной капусты, но зато настоящая. Без прикрас», — предупредила она.

В этом году Анфиса столкнулась с рекордным количеством расставаний. Они научили ее смиряться, отпускать и чувствовать, что на самом деле нет никаких расставаний. «Мы все — есть одно целое, и, расставаясь в материальном мире, мы остаемся так же крепко связаны на тонких планах. Расставаясь, мы не расстаемся. Это сложно понять, но можно прочувствовать! Я также поняла, как бы ни менялась жизнь, кто бы из неё ни уходил, у меня всегда есть Я — любящая, заботливая и понимающая! Я всегда себе опора и поддержка, потому что научилась жить в мире с собой, прислушиваться и не осуждать», — философствует телеведущая.