«Нельзя просто так взять и похудеть на сто килограммов»: диетолог усомнился в методе Максима Фадеева

Например, врач-диетолог Алексей Ковальков считает, что без помощи специалистов, продюсер не смог бы так сильно похудеть.

«Я очень сильно сомневаюсь, что Максим стал бы влезать в тему, в которой совершенно ничего не понимает, без помощи специалистов. Ну он что, враг себе? Очень и очень богатые люди — а я думаю доходы Фадеева исчисляются миллионами долларов — имеют доступ к лучшим клиникам, лучшим врачам. И, конечно, обращаются к их помощи. Нельзя взять просто так и без консультаций похудеть на сто килограммов. Это нонсенс» - прокомментировал феноменальное похудение продюсера Ковальков.

Также врач диетолог недоумевает, куда делать лишняя кожа, и подозревает, что музыкант прибегнул к помощи хирургов.

«Есть ощущение, что Максим многое недоговаривает. Посмотрите на фото. После похудения на 100 килограммов у него должно было остаться порядка 18 килограммов лишней кожи. Куда она ушла? Вы видите жировой фартук? В районе живота, бицепса или трицепса? Тогда куда ушла кожа? Видимо, была операция. Любой косметолог это понимает. На коже должны остаться следы от надрезов, которые скрыты. Хорошо, что он хотя бы призывает сдавать анализы. Пусть люди их сдают! Потому что многие могут побежать худеть по его методике на водной диете и нанести организму непоправимый урон», - отметил диетолог.

Максим Фадеев - известный российский продюсер, певец и композитор. В 2003 он основал собственный продюсерский центр и занимался продвижением артистов, среди которых были Глюкоза, группа «Серебро» и Наргиз. 30 октября 2019 года Фадеев записал официальное обращение на Youtube-канале своего лейбла MALFA, в котором объявил, что расторгает контракты со всеми артистами лейбла и оставляет артистам права на песни, записанные в сотрудничестве с лейблом. Сейчас продюсер занят созданием новых музыкальных проектов.