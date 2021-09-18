Неловко вышло: бывшая и новая возлюбленная солиста Little Big столкнулись на одной вечеринке

Пока что обходится без эксцессов, бывшие супруги к взаимному общению не стремятся, предпочитая проводить время каждый в своей компании.

Ирина Смелая и Илья Прусикин заявили о своем разводе год назад. Позднее Ирина уточнила, что поддерживать отношения с мужем перестала еще в 2019 году. Роман Прусикина и Таюрской начался вскоре после объявления о разводе. Музыкант поддерживает общение с сыном от Смелой и оплачивает некоторые их расходы.