Неловко вышло: бывшая и новая возлюбленная солиста Little Big столкнулись на одной вечеринке
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Фото: East News Russia
Открытие ресторана Гарика Харламова обернулось для лидера группы Little Big Ильи Прусикина небольшим конфузом. На вечеринку 36-летний музыкант пришел в компании вокалистки группы Софьи Таюрской, роман с которой он подтвердил несколько месяцев назад. Пара не стеснялась в проявлении чувств друг к другу.
Фото: Passion.ru
Однако вскоре выяснилось, что на вечеринке пришла и бывшая супруга Ильи Прусикина Ирина Смелая — пара развелась в прошлом году после четырех лет брака и рождения общего сына. При этом Смелую сопровождал звезда шоу «Танцы» Даниил Патлах. О романе пары стало известно в начале этого лета.
Фото: Passion.ru
Пока что обходится без эксцессов, бывшие супруги к взаимному общению не стремятся, предпочитая проводить время каждый в своей компании.
Ирина Смелая и Илья Прусикин заявили о своем разводе год назад. Позднее Ирина уточнила, что поддерживать отношения с мужем перестала еще в 2019 году. Роман Прусикина и Таюрской начался вскоре после объявления о разводе. Музыкант поддерживает общение с сыном от Смелой и оплачивает некоторые их расходы.
Фото и видео: @smelaya_ira, @sonyatayurskaya/Instagram; East News; Passion.ru