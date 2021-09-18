passion.ru
1 мин.

Неловко вышло: бывшая и новая возлюбленная солиста Little Big столкнулись на одной вечеринке

Илья Прусикин и Софья Таюрская, несколько месяцев назад рассекретившие свой роман, посетили открытие ресторана Гарика Харламова. Правда, вряд ли пара ожидала увидеть там экс-супругу «Ильича» Ирину Смелую. Рэперша Tatarka при этом явилась на вечеринку не одна, а в сопровождении спутника.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская

Фото: East News Russia

Открытие ресторана Гарика Харламова обернулось для лидера группы Little Big Ильи Прусикина небольшим конфузом. На вечеринку 36-летний музыкант пришел в компании вокалистки группы Софьи Таюрской, роман с которой он подтвердил несколько месяцев назад. Пара не стеснялась в проявлении чувств друг к другу.

Илья Прусикин и Софья Таюрская на вечеринке по поводу открытия ресторана.

Илья Прусикин и Софья Таюрская на вечеринке по поводу открытия ресторана.

Фото: Passion.ru

Однако вскоре выяснилось, что на вечеринке пришла и бывшая супруга Ильи Прусикина Ирина Смелая — пара развелась в прошлом году после четырех лет брака и рождения общего сына. При этом Смелую сопровождал звезда шоу «Танцы» Даниил Патлах. О романе пары стало известно в начале этого лета.

Ирина Смелая и Даниил Патлах.

Ирина Смелая и Даниил Патлах.

Фото: Passion.ru

Пока что обходится без эксцессов, бывшие супруги к взаимному общению не стремятся, предпочитая проводить время каждый в своей компании.

Ирина Смелая и Илья Прусикин заявили о своем разводе год назад. Позднее Ирина уточнила, что поддерживать отношения с мужем перестала еще в 2019 году. Роман Прусикина и Таюрской начался вскоре после объявления о разводе. Музыкант поддерживает общение с сыном от Смелой и оплачивает некоторые их расходы.

Фото и видео: @smelaya_ira, @sonyatayurskaya/Instagram; East News; Passion.ru