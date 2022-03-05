Нелли Кобзон призналась, что супруг запрещал ей строить карьеру в кино

Нелли посетила памятный концерт в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, посвященный Иосифу Кобзону, где и рассказала, почему все таки не стала актрисой. Хотя все необходимые данные у красивой и талантливой блондинки имелись.

Ведущий вечера актер Александр Олешко поинтересовался у вдовы артиста, почему мы не видели ее на экранах: «Нелли Михайловна, как жаль, что кинематограф был к вам невнимателен! А вам не предлагали сниматься в кино?»

На что Кобзон отметила, что предложений ей поступало достаточно, но любящий супруг был против ее карьеры.

«Предлагали. И много раз. Но супруг не отпускал. Иосиф Давыдович говорил режиссерам: "Подождите, ребята, я и сам могу"» — призналась Нелли, передает «7Дней».

Вдова музыканта лишь однажды приняла участие в съемках музыкального клипа мужа на песню «Вишневые розы» и после появилась на сцене, спев с ним дуэтом песню «Старый клен» в «Новогодней ночи на Первом».

Напомним, что Нелли Кобзон стала третьей женой музыканта. До встречи с ней певец был связан узами брака с коллегой Вероникой Кузнецовой и актрисой Людмилой Гурченко. В 1971 году Иосиф и Нинель поженились и прожили вместе до смерти артиста в 2018 году. Супруги воспитали двоих детей Наталью и Андрея.