«Некрасивый человек»: Никас Сафронов хлестко высказался об Ольге Бузовой

Ольга Бузова может похвастаться не только различными талантами, но и огромной армией поклонников и не менее огромной армией хейтеров. Многие представители шоу-бизнеса открыто выражают свою симпатию или антипатию к 32-летней звезде «Дома-2». Недавно об «эпохе Бузовой» высказался и знаменитый художник Никас Сафронов. В интервью «Пятому каналу» художник раскритиковал поющую телеведущую: «Я видел Бузову несколько раз в разных программах. Она ведет себя вызывающе. Это позволительно только Дали. Дали гений. Он так и говорил: «Я гений!». Но когда она говорит, что вы живете в ее эпоху. Кто она такая вообще? Это «попкорн»! Да, мы живем при «попкорне». Мы смотрим фильм, едим попкорн и забываем. Но это вызывает отвращение. Она и человек-то некрасивый. Есть какая-то отрицательность. Есть люди с разными чертами лица, некрасивыми, но они притягательны».
«Вот эти люди, которые родились в 90-х годах, которые начали смотреть «ДОМ-2», они так воспитаны, они ее и поддерживают. Я бы ничего о ней не сказал, может, она неплохой человек и это все эпатаж, но эпатаж эпатажу рознь. Когда человек говорит такое, его сажают в сумасшедший дом», — подчеркнул Никас Степанович, говоря об «эпохе Бузовой».
Тем не менее, художник согласился бы написать портрет Ольги Бузовой, однако за очень большие деньги. При этом вырученные средства Сафронов отдал бы на благотворительность.
Фото: Anatoly Lomohov/Globallookpress, instagram