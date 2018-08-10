«Некрасивый человек»: Никас Сафронов хлестко высказался об Ольге Бузовой

Ольга Бузова может похвастаться не только различными талантами, но и огромной армией поклонников и не менее огромной армией хейтеров. Многие представители шоу-бизнеса открыто выражают свою симпатию или антипатию к 32-летней звезде «Дома-2». Недавно об «эпохе Бузовой» высказался и знаменитый художник Никас Сафронов. В интервью «Пятому каналу» художник раскритиковал поющую телеведущую: «Я видел Бузову несколько раз в разных программах. Она ведет себя вызывающе. Это позволительно только Дали. Дали гений. Он так и говорил: «Я гений!». Но когда она говорит, что вы живете в ее эпоху. Кто она такая вообще? Это «попкорн»! Да, мы живем при «попкорне». Мы смотрим фильм, едим попкорн и забываем. Но это вызывает отвращение. Она и человек-то некрасивый. Есть какая-то отрицательность. Есть люди с разными чертами лица, некрасивыми, но они притягательны».

«Вот эти люди, которые родились в 90-х годах, которые начали смотреть «ДОМ-2», они так воспитаны, они ее и поддерживают. Я бы ничего о ней не сказал, может, она неплохой человек и это все эпатаж, но эпатаж эпатажу рознь. Когда человек говорит такое, его сажают в сумасшедший дом», — подчеркнул Никас Степанович, говоря об «эпохе Бузовой».