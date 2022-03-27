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«Некогда ощущать себя олимпийскими чемпионами»: Кондратюк и Щербакова поделились эмоциями

Капитаны команд на Кубке Первого канала Марк Кондратюк и Анна Щербакова рассказали, успели ли они почувствовать себя олимпийскими чемпионами. На Играх в Пекине Щербакова выиграла в женском одиночном катании, а Кондратюк — в составе команды российских фигуристов.
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Слайд, который
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Анна Щербакова — фигуристка, выступающая в одиночном катании

Фото: Дмитрий Голубович/Global Look Press

Российские звезды борются в командном турнире. Самые сильные атлеты покажут свое мастерство на льду в Саранске. Именно там проходит соревнование Кубка Первого канала по фигурному катанию. В турнире принимают участие сильнейшие фигуристы нашей страны.

Поклонники фигурного катания еще не остыли от эмоций, пережитых во время недавней скандальной Олимпиады в Пекине, а их кумиры уже подготовили новый подарок.

Выступление Анны Щербаковой было замечательным. Зрители как будто вернулись на триумфальный каток Пекина.

Марк Кондратюк, по оценкам, уступил соперникам, но все равно получил высокие баллы. Чуть-чуть не сложилось с каскадом, но публика очень тепло приветствовала олимпийского чемпиона.

Отвечая на вопрос, успели ли они почувствовать себя олимпийскими чемпионами, ребята дружно отвечают, что не думали об этом. «Сейчас все мои мысли о том, что нужно хорошо завершить сезон. Выступить на последнем старте. Так что на данный момент я об этом не думаю», — отвечает Анна на вопрос Sport-express. Марк Кондратюк поддерживает фигуристку. «Солидарен с Аней. Все мысли о Кубке Первого канала. Нужно поддерживать команду и по возможности привести ее к победе. Как-то некогда ощущать себя олимпийским чемпионом».

Фото и видео: Global Look Press

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