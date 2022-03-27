«Некогда ощущать себя олимпийскими чемпионами»: Кондратюк и Щербакова поделились эмоциями

Выступление Анны Щербаковой было замечательным. Зрители как будто вернулись на триумфальный каток Пекина.

Марк Кондратюк, по оценкам, уступил соперникам, но все равно получил высокие баллы. Чуть-чуть не сложилось с каскадом, но публика очень тепло приветствовала олимпийского чемпиона.

Отвечая на вопрос, успели ли они почувствовать себя олимпийскими чемпионами, ребята дружно отвечают, что не думали об этом. «Сейчас все мои мысли о том, что нужно хорошо завершить сезон. Выступить на последнем старте. Так что на данный момент я об этом не думаю», — отвечает Анна на вопрос Sport-express. Марк Кондратюк поддерживает фигуристку. «Солидарен с Аней. Все мысли о Кубке Первого канала. Нужно поддерживать команду и по возможности привести ее к победе. Как-то некогда ощущать себя олимпийским чемпионом».

Фото и видео: Global Look Press