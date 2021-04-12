«Неграмотная» Валя Карнавал и звезды, которые пробились на сцену без образования

Лариса Долина осталась в ужасе от того, кто теперь блистает на сцене после близкого знакомства с Валей Карнавал. Дамы встретились на шоу Максима Галкина «Музыкалити» и остались недовольны друг другом.

Заслуженную артистку возмутила как неграмотность певицы – Валя не смогла сказать, кто такой Александр Панайотов, так и непосредственно музыкальные навыки. Долина объявила Карнавал, что та не попала ни в одну ноту на распевке.

Валя очень обиделась, растерялась и попыталась объясниться – времена сейчас совсем другие.

За Валю вступилась Рита Дакота. Певица заявила, что миллионы поклонников Карнавал не могут ошибаться, и в девочке действительно что-то есть, и вообще нужно быть друг к другу терпимее.

Сама Карнавал продолжила историю, и даже отыскала архивное видео Долиной. А мы вспомнили других ярких звезд, которые оказались на сцене без образования.

Главным поставщиком звезд на отечественной стене в последнее время является TikTok. Даня Милохин уже успел поработать и с Басковым, и с Джиганом, и с Тимати. Слава Марлоу, который начинал с того, что обрел популярность как блогер, начал продюсировать звезд.

Рэпер Niletto до того, как обрести популярность, и вовсе работал грузчиком, а не учился в консерватории.

Однако если бывших тиктокеров и можно упрекнуть в том, что они не учили нотную грамоту и сольфеджио, то, безусловно, не их одних. Многие известные нам заслуженные музыканты, уже зарекомендовавшие себя как профессионалы, тоже не имели музыкального образования в начале своей карьеры.

Так, известная всем Вера Брежнева попала на сцену, будучи фанаткой группы «ВИА ГРА», когда вышла на сцену во время их украинских гастролей (свою популярность сам коллектив тогда еще не обрел). Продюсеры, судя по всему, заприметили ее и заменили ушедшую из группы Алену Винницкую.

Еву Польну никак нельзя упрекнуть в том, что она не училась – образований у нее целых два. Вот только ни одно из них к сцене отношения не имеет, что не помешало Еве завоевать свою популярность.

Ани Лорак, будучи из небогатой семьи, училась в школе-интернате, и на музыкальное образование у семьи просто не было средств. Однако девушка со школы выступала на разных конкурсах, пока наконец не смогла обратить на себя внимание.

А Диана Арбенина по образованию филолог – об иностранных языках она знает больше, чем о музыке. Однако с юности девушка выступала с группой в барах, и в конце концов сумела пробиться на сцену.

Глюкоза, в свою очередь, начала музыкальное образование – пришла в музыкальную школу в 7 лет, но уже в 8 ее бросила. Зато снималась в «Ералаше», а в 14 оказалась на съемочной площадке фильма «Триумф», где познакомилась с Максом Фадеевым. После этого у Натальи Ионовой началась карьера, и на учебу времени уже не хватило.