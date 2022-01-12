Недвижимость, архивы, авторские права: кто претендует на наследство Градского
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
В его собственности, пишет «Комсомольская правда», находятся целый этаж в доме на Тверской (недвижимость оценена в 400 млн рублей), квартира в жилом комплексе на Мосфильмовской улице (среди соседей по комплексу — Ксения Бородина и Сати Казанова), еще одна квартира в столице и два жилых загородных дома.
Площадь каждого из особняков превышает 1000 кв м. Один дом, что в поселке Новоглаголево, стоит, например, около 125 млн рублей. Кроме того, Градский владел почти десятком земельных участков и имел средства на банковских счетах. Это не считая его автопарка, куда входят «Мерседес», «Лексус», «Тойота» и другие машины.
Александр Градский был четырежды женат. У него четверо детей. Старшие — 35-летняя дочь Мария и 40-летний сын Даниил. В последнем браке с моделью Мариной Коташенко на свет появились Александр (7 лет) и Иван (3 года). Отдельная история — частный архив музыканта: редкие фото, переписка, ноты. Кому это достанется, вопрос. Наконец, авторские права, которые также отойдут наследникам. Их может получить либо кто-то один, либо возможно разделение в процентном соотношении между всеми.
Фото: Global Look Press