Недвижимость, архивы, авторские права: кто претендует на наследство Градского

Александр Градский был четырежды женат. У него четверо детей. Старшие — 35-летняя дочь Мария и 40-летний сын Даниил. В последнем браке с моделью Мариной Коташенко на свет появились Александр (7 лет) и Иван (3 года). Отдельная история — частный архив музыканта: редкие фото, переписка, ноты. Кому это достанется, вопрос. Наконец, авторские права, которые также отойдут наследникам. Их может получить либо кто-то один, либо возможно разделение в процентном соотношении между всеми.