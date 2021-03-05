Недавно ставший отцом в третий раз Федор Бондарчук рассказал о воспитании старших детей

Единственная дочь режиссера родилась не совсем обычным ребенком, у нее есть особенности развития. Тогда мужчина не сильно задумывался о дальнейших трудностях. Он думал о том, что может сделать максимально, чтобы малышка стала счастлива.

«В те годы страна еще не была подготовлена. Она являлась агрессивной средой для таких деток. Такое количество проблем возникло, что не до переживаний... Еще Сережа упал с велосипеда. И двое детей у нас лежали в реанимации. Такие упаднические мысли меня никогда не посещали», - подчеркнул он.

В шоу «Скажи Гордеевой» он добавил, что было страшно за жизнь дочери. До 2012 года никто из семьи Бондарчука не говорил о проблемах девочки. Варвара страдает ДЦП. Звезда развелся с первой супругой Светланой после 20 лет брака в 2016 году. В 2019 году Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой.