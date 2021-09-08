Лиза Арзамасова показала трогательное фото со своей мамой: «В глазах — абсолютная любовь»
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Фото: @liza_arzamasova
Лиза Арзамасова поделилась трогательным детским снимком со своей мамой и выразила ей глубокую благодарность — теперь, родив собственного ребенка, девушка в полной мере оценила то, что сделала для нее родительница.
«Оказывается, фраза «станешь мамой, сама все поймешь» — не пустой звук... Сейчас смотрю на свою маму, на то, как она любуется моим сыном, как сдерживает эмоции, чтобы не начать давать советы ежесекундно, как в глазах и жестах абсолютная любовь и желание зацеловать и заобнимать не только его, но и весь мир за то, что подарил нам это чудо, — и понимаю, сколько любви, нежности и обожания я получила в том возрасте, который не могу помнить. Я словно восполняю сейчас картинки из своего неосознанного детства и вижу, как красиво прорастает в бабушках любовь к внукам, умноженная на 100 из-за любви к детям», — написала она.
Напомним, что сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа и покорил сердца поклонников актрисы и самой мамы. Девушка полностью погрузилась в роль:
«Радуюсь до неба огромным «достижениям». Хорошо поели — радость! Погуляли — счастье! Покупались — умиление! Заснули — победа!»
Несмотря на это, она уже столкнулась с критикой поклонников ,после того как опубликовала кадр своего «экспресс-ужина» из молока и сырка. Поклонники напомнили молодой маме, что кормящим такое нельзя и ее сын может этого не оценить.