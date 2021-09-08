Лиза Арзамасова показала трогательное фото со своей мамой: «В глазах — абсолютная любовь»

Напомним, что сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа и покорил сердца поклонников актрисы и самой мамы. Девушка полностью погрузилась в роль:

«Радуюсь до неба огромным «достижениям». Хорошо поели — радость! Погуляли — счастье! Покупались — умиление! Заснули — победа!»

Несмотря на это, она уже столкнулась с критикой поклонников ,после того как опубликовала кадр своего «экспресс-ужина» из молока и сырка. Поклонники напомнили молодой маме, что кормящим такое нельзя и ее сын может этого не оценить.