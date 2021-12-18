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Недавно ставшая мамой Караулова показала изящную фигуру, примерив смелый микро-топ

33-летняя экс-солистка группы 5sta Family Юлианна Караулова впервые стала матерью около полугода назад. С тех пор певица успела прийти в форму и не перестает демонстрировать подписчикам результаты своего преображения.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлианна Караулова

Фото: @yulianna_karaulova/Instagram

Юлианна опубликовала несколько новых фото на своей странице в Instagram, на которых позирует в смелом образе. Звезда примерила синие джинсы на высокой посадке и бра из денима, подчеркивающее грудь. Спустя всего несколько месяцев после рождения сына артистка вернулась в свой привычный вес и не планирует прятать фигуру.

Более того, певица иронично сообщила поклонникам о желании завести еще детей.

Юлианна Караулова

«Только что прочитала, что «молодая мама» – это не возраст самой мамы. Это ее статус рядом с ребенком до 7 лет!», — подписала дерзкие фото певица.

Юлианна намекнула подписчикам, что готова иметь еще детей, ведь планирует еще долго оставаться в образе молодой матери. «Кажется, я буду почти вечно молодой, ведь у меня наполеоновские (коварные) планы».

Напомним, что выпускница «Фабрики звезд» Юлианна Караулова впервые стала мамой в мае этого года. У певицы и ее супруга музыкального продюсера Андрея Черного родился сын Александр.

Фото: Instagram

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