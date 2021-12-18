Недавно ставшая мамой Караулова показала изящную фигуру, примерив смелый микро-топ

«Только что прочитала, что «молодая мама» – это не возраст самой мамы. Это ее статус рядом с ребенком до 7 лет!», — подписала дерзкие фото певица.

Юлианна намекнула подписчикам, что готова иметь еще детей, ведь планирует еще долго оставаться в образе молодой матери. «Кажется, я буду почти вечно молодой, ведь у меня наполеоновские (коварные) планы».

Напомним, что выпускница «Фабрики звезд» Юлианна Караулова впервые стала мамой в мае этого года. У певицы и ее супруга музыкального продюсера Андрея Черного родился сын Александр.