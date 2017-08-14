В середине июня Бейонсе стала многодетной мамой. Певица подарила своему мужу Джею Зи близнецов: мальчика Сера и девочку Руми.

Практически сразу после родов звезда приступила к активным занятиям спортом, чтобы поскорее прийти в форму и сиять на сцене в самых смелых нарядах. Прошло всего лишь два месяца, а Бейонсе уже может похвастаться отличными результатами. На своем официальном сайте и в Instagram она опубликовала несколько фото, показав роскошную фигуру.

На фото молодая мама предстала в красном мини-платье с очень глубоким декольте, во всей красе продемонстрировав внушительный бюст, упругие ягодицы и стройные ноги. Еще больше сексуальности добавили соблазнительные позы и томный взгляд.

Как сообщил источник порталу E!news, прийти в форму в такие короткие сроки Бейонсе помогли интенсивные тренировки и строгая диета. Кроме этого, она любит кататься на велосипеде и правильно питается. На данный момент певица потеряла почти все килограммы, которые набрала за время беременности. «Ее тело вернулось к былым формам. Она выглядит потрясающе!», — заявил инсайдер.