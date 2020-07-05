Недавно родившая Анастасия Овечкина продемонстрировала длинные ноги в ярко-красном мини

Поклонники, считающие Анастасию эталоном женской красоты, не скрывают своего восхищения снимком: «Нельзя быть такой Красивой!», «Мои длиннющие ногииииииииии», «Эталон,грация, вы очень хороша собой. Вы шикарная женщина», «Ножки😍», «Порода,грация и красота🤩», «Боже! Это эталон👍❤️🌹😊👍Красота❤️», «Вот это и есть порода», «Боже,какая идеальная, «Шик, блеск, красота», «Богиня красоты и молодости», «Обворожительная девушка!», «Настенька, у вас самые красивые ноги во Вселенной», «Кровавая Мэри, в лучшем изготовлении» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Напомним, Анастасия Шубская замужем за Александром Овечкиным, с которым воспитывает двоих сыновей – двухлетнего Сережу и Илью, который появился на свет в конце мая 2020 года.