Недавно родившая Анастасия Костенко рассказала о тяжелом заболевании
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Фото: @kostenko.94/Instagram
Модель Анастасия Костенко через месяц после вписки из роддома может снова угодить в больницу. У 27-летней супруги футболиста Дмитрия Тарасова обнаружили тяжелое заболевание., из-за которого ей предстоит перенести медицинское вмешательство с анестезией.
«Подтвердились мои опасения. Меня ждет лечение гайморита в левой пазухе из-за кисты (и ее лечение тоже). И я очень надеюсь, что мне поможет щадящий вариант», — написала Анастасия в соцсетях.
Модель опасается, что предстоящая анестезия может повлиять на здоровье ее младшего ребенка. Сын Алексей, которого Анастасия родила чуть больше месяца назад, находится на грудном вскармливании. Супруга Дмитрия Тарасова обратилась к подписчикам с просьбой рассказать компетентных в этом вопросе, стоит ли отказываться из-за этого от кормления ребенка грудным молоком.
Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились почти 4 года назад. пара воспитывает троих детей: 3-летнюю Милану, годовалую Еву и новорожденного сына Алексея. Также у Дмитрия Тарасова есть 12-летняя дочь от брака с Оксаной Пономаренко.
Фото и видео: @kostenko.94/Instagram