Недавно родившая Анастасия Костенко рассказала о тяжелом заболевании

Модель Анастасия Костенко через месяц после вписки из роддома может снова угодить в больницу. У 27-летней супруги футболиста Дмитрия Тарасова обнаружили тяжелое заболевание., из-за которого ей предстоит перенести медицинское вмешательство с анестезией.

«Подтвердились мои опасения. Меня ждет лечение гайморита в левой пазухе из-за кисты (и ее лечение тоже). И я очень надеюсь, что мне поможет щадящий вариант», — написала Анастасия в соцсетях.