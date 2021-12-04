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Недавно родившая Анастасия Костенко рассказала о тяжелом заболевании

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко чуть больше месяца назад стала матерью в третий раз. Новорожденный наследник звездной пары находится на грудном вскармливании, однако от этого Анастасии, возможно, вскоре придется отказаться. Как рассказала модель в соцсетях, у нее нашли патологию, для лечения которой потребуется в том числе анестезия. Анастасия Костенко обеспокоена тем, как это из-за кормления может отразиться на малыше.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Костенко и Дмитий Тарасов воспитывают троих детей

Фото: @kostenko.94/Instagram

Модель Анастасия Костенко через месяц после вписки из роддома может снова угодить в больницу. У 27-летней супруги футболиста Дмитрия Тарасова обнаружили тяжелое заболевание., из-за которого ей предстоит перенести медицинское вмешательство с анестезией.

«Подтвердились мои опасения. Меня ждет лечение гайморита в левой пазухе из-за кисты (и ее лечение тоже). И я очень надеюсь, что мне поможет щадящий вариант», — написала Анастасия в соцсетях.

Модель опасается, что предстоящая анестезия может повлиять на здоровье ее младшего ребенка. Сын Алексей, которого Анастасия родила чуть больше месяца назад, находится на грудном вскармливании. Супруга Дмитрия Тарасова обратилась к подписчикам с просьбой рассказать компетентных в этом вопросе, стоит ли отказываться из-за этого от кормления ребенка грудным молоком.

Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились почти 4 года назад. пара воспитывает троих детей: 3-летнюю Милану, годовалую Еву и новорожденного сына Алексея. Также у Дмитрия Тарасова есть 12-летняя дочь от брака с Оксаной Пономаренко.

Фото и видео: @kostenko.94/Instagram

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