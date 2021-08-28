Недавно расставшаяся Бузова дала совет, как строить отношения с мужчиной

Кстати, говорят, что Ольга и сама следует этому совету. В частности, она до сих пор носит кольцо, которое подарил ей Давид Манукян во время их романа. А ведь рассталась пара уже полгода назад. До этого с 2012 по 2016 год Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.