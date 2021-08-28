Недавно расставшаяся Бузова дала совет, как строить отношения с мужчиной
Экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова дала своим подписчицам совет по поводу выстраиваний отношений с мужчиной. В частности, 35-летняя звезда реалити высказалась в соцсетях о том, стоит ли принимать от ухажеров дорогие подарки или, например, позволять платить за ужин в ресторане. Бузова порекомендовала забыть о наигранной скромности и не отказываться от материальных благ.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Ой, девочки, пожалуйста, никогда так не говорите! Ну правда, мои хорошие. Дают — бери! Если мужчина хочет — пусть делает подарки», — заявила Ольга Бузова.
Кстати, говорят, что Ольга и сама следует этому совету. В частности, она до сих пор носит кольцо, которое подарил ей Давид Манукян во время их романа. А ведь рассталась пара уже полгода назад. До этого с 2012 по 2016 год Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.
Фото и видео: Instagram
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