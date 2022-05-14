Недалеко сбежала: стало известно, куда уехала из России Марина Газманова

Оказалось, что 53-летняя супруга певца отправилась в Каппадокию (Турция), чтобы восстановить душевный баланс и попробовать подняться на воздушном шаре. Марина опубликовала в своем блоге красочные кадры, чтобы поклонники смогли разделить ее эмоции и насладились моментом. «Ура, сбылось», — поделилась она радостью от небольшого путешествия. Поклонники прониклись ее настроением и пожелали ей хорошего отдыха.