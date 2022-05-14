Недалеко сбежала: стало известно, куда уехала из России Марина Газманова
Фото: соцсети
Накануне жена патриота России Олега Газманова взбудоражила общественность. Марина в своем микроблоге опубликовала фотографию из самолета, подписав лаконично: «До свидания, Москва». Завистники тут же решили, что она последовала примеру некоторых знаменитостей и сбежала в неизвестном направлении. Жена исполнителя решила раскрыть интригу и рассекретила свое местоположение.
Фото: соцсети
Оказалось, что 53-летняя супруга певца отправилась в Каппадокию (Турция), чтобы восстановить душевный баланс и попробовать подняться на воздушном шаре. Марина опубликовала в своем блоге красочные кадры, чтобы поклонники смогли разделить ее эмоции и насладились моментом. «Ура, сбылось», — поделилась она радостью от небольшого путешествия. Поклонники прониклись ее настроением и пожелали ей хорошего отдыха.
Фото: Global Look Press