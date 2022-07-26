Нечего скрывать: Александр Васильев рассказал о личной жизни Надежды Бабкиной

По словам Александра Васильева, они достаточно давно общаются и работают с исполнительницей Надеждой Бабкиной, поэтому он как никто другой знает, что происходит в жизни этой энергичной и неординарной женщины. Историк моды отметил, что темпераментная Бабкина даст фору молодым, поэтому женщины, которые мечтают об активностях и страсти, должны брать с певицы пример.

«Надежда Бабкина — прекрасный пример того, как, разменяв восьмой десяток, можно не сдавать позиции. Уверен, всем нашим читательницам, особенно пенсионного возраста, интересно посмотреть на нее, женщину, которая может быть яркой, современной и модной в свои семьдесят. Поверьте моим словам, что и личная жизнь артистки бьет ключом. Берите пример», — разоткровенничался Васильев.