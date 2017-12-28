51-летняя Наталья Штурм неустанно выкладывает в свой микроблог все новые и новые супероткровенные снимки.

Кажется, мы скоро привыкнем к горячим фотографиям Натальи Штурм так же, как к шпагатам Анастасии Волочковой. Певица чуть ли не каждый третий свой снимок делает в обнаженном виде! На днях Наталья опубликовала свежее селфи, на котором демонстрирует голую грудь.

«У кого грустное настроение — я с вами. Начнется Новый год и, возможно, с ним придет Нечаянная Радость!» — подписала Штурм откровенный кадр.