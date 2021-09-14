Небритые подмышки и эпатажное поведение: как дочь Мадонны дебютировала на Met Gala
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
Дочь Мадонны Лурдес Леон дебютировала на Met Gala и вновь сумела шокировать гостей. На ковровую дорожку она вышла в провокационном платье, которое представляет собой лиф и длинную юбку яркого розового цвета со стразами, напомнившую об индийских актрисах.
Выйдя к фотографам, она продемонстрировала небритые подмышки и высунула язык, сделав свое появление действительно незабываемым.
Девушка неоднократно повторяла, что не хочет, чтобы ее воспринимали как избалованную наследницу звезды — судя по всему, ее выходки вызваны именно этим. Стоит отметить, что знаменитость живет отдельно от мамы, сама платит за свое обучение в колледже и успешно делает модельную карьеру — за ее плечами многочисленные съемки и обложки глянца.
Несмотря на это, поведение Леон очень напоминает образ ее эпатажной матери, которая тоже не хотела подчиняться общепринятым идеалам и стандартам.
Лурдес стала не единственным звездным ребенком, который впервые вышел на красную дорожку Met Gala. Бруклин Бекхэм, не уступающий отцу внешностью и обаянием, появился на фестивале и прошелся по дорожке под руку со своей невестой Николой Пельц. Стоит отметить, что по сравнению с Лурдес, их выход был весьма скромным.
Фото: Global Look press, East News