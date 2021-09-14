Небритые подмышки и эпатажное поведение: как дочь Мадонны дебютировала на Met Gala

Девушка неоднократно повторяла, что не хочет, чтобы ее воспринимали как избалованную наследницу звезды — судя по всему, ее выходки вызваны именно этим. Стоит отметить, что знаменитость живет отдельно от мамы, сама платит за свое обучение в колледже и успешно делает модельную карьеру — за ее плечами многочисленные съемки и обложки глянца.

Несмотря на это, поведение Леон очень напоминает образ ее эпатажной матери, которая тоже не хотела подчиняться общепринятым идеалам и стандартам.

Лурдес стала не единственным звездным ребенком, который впервые вышел на красную дорожку Met Gala. Бруклин Бекхэм, не уступающий отцу внешностью и обаянием, появился на фестивале и прошелся по дорожке под руку со своей невестой Николой Пельц. Стоит отметить, что по сравнению с Лурдес, их выход был весьма скромным.