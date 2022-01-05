Не зря участвовала в «Ледниковом периоде»: Пегова показала мастерскую езду на коньках

Ирина Пегова стала участницей шоу «Ледниковый период» в 2020 году, где ее партнером был фигурист Алексей Тихонов. И хотя тогда пара не заняла лидирующую позицию в итоговом рейтинге, то от участия Ирина получила нечто большее, чем победа — навык езды на коньках. Именно на проекте актриса и научилась не только уверенно стоять на льду, но и выполнять интересные маневры.

Так, она спустя год уже вне эфира телешоу опубликовала видео, на котором катается на льду, выполняя различные элементы. По заезду видно, что актриса не забыла все то, чему ее научил экс-партнер по льду.

Этот факт отметили и поклонники Ирины Пеговой. В комментариях под постом они начали вспоминать ее участие в шоу на льду и восхищаться роскошным прокатом. «Красиво катаетесь»; «Ножки помнят»; «Ледниковый период оставил свой красивый след, вы такая молодец» — восторженно пишут подписчики.

«Ледниковый период» оставляет большой след в жизни каждого из участников. Каждый из артистов не теряет свою любовь к фигурному катанию после окончания сезона. И Ирина Пегова не исключение.