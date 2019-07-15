«Не женщина, а Вселенная»: Пелагея принимает поздравления с 33-летием

« Это про градусы или возраст? 😉», «Какая красивая», «Боже, какая вы шикарная», «Самая лучшая! Красавица😻 С днем рождения❤❤», «Божественная! Любимая! С Днем рождения, Поля!!! Счастья безграничного!!!», «Не женщина, а целая Вселенная!!! Цельная, образованная, талантливая, незаурядная, с живым умом....с прошедшим ДР, Поля!!!! В 33 все только начинается!!!», «Воу! Пелагея Сергеевна, да вы огонь!», «На Шарлиз Терон здесь очень похожи», «Какая вы изумительная😻😻с прошедшим днём рождения вас!!» — обсуждают снимок поклонники Пелагеи.

Отметим, за последние несколько лет Пелагея сильно изменилась, поэтому многие интернет-пользователи заподозрили ее в увлечении пластической хирургией. Сама певица предлагает всем особенно подозрительным не пытаться выяснять подробности того, чего нет, и уверяет, что просто похудела благодаря правильному питанию. А также шутит, что если бы и решила меняться с помощью пластического хирурга, то сделала бы себя покрасивее. Многие также отмечают, что после встречи со своим супругом, хоккеистом Иваном Телегиным Пелагея стала краситься более ярко, перекрасила волосы в платиновый блонд и начала одеваться более соблазнительно и эффектно. Певица не спорит и признается, что хочет быть идеальной и самой красивой женщиной для своего мужа.