«Не женщина, а персик»: Елену Летучую в бикини сравнили с Ким Кардашьян

«Вау вот это красивое фото, очень оригинальное», «Леночка, вы сама пэрсик 🍑», «Не жЭнщина, а пЭрсик)))», «Нету равных!))))Персиковой попки ни у кого нет!))))», «Апельсиновую корку прикрыть персиком: отличный способ борьбы с целлюлитом;)», «Такое фото только у Вас😉а такая попа только у Ким Кардашьян» — написали подписчики. Многие вспомнили, что подобные кадры появлялись у Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян, Анфисы Чеховой, Леди Гаги, Ники Минаж и других знаменитостей.

А вам понравилась такая идея для фото?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram