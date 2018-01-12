Мария Погребняк записала видеоролик о своей жизни.

Мария Погребняк — не просто жена известного футболиста. Мама троих детей, дизайнер одежды, успешная бизнесвумен и даже певица — все это красавице-блондинке удается как-то совмещать. А ведь еще она заботится о муже — например, превратившись в личного водителя, когда у него отобрали права. «Я не верю в чудеса, я верю в Бога и в силу мысли, в позитивный настрой. И знаю, что мечтать — нужно!» — делится она секретом успеха в блоге.

Сегодня Мария разместила видеоролик, в котором демонстрирует свой быт. «У меня нет ни нянь, ни помощниц — я все делаю сама. Не жена, а просто счастье», — сообщает она в финале.