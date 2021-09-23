Не взяли на семейный праздник: Брежнева и Джанабаева не попали на день рождения свекрови

Веру Брежневу и Альбину Джанабаеву не позвали на семейный праздник по случаю дня рождения матери Константина и Валерия. Пользователи Instagram выяснили это, посмотрев видео в блоге Арины, дочери Меладзе от первой супруги Ирины. А вот почему братья пришли без жен, не уточняется.

Поклонники, однако, предположили, что это связано с отношениями детей от первых браков с женами братьев. О том, как Вера Брежнева общается с детьми от первого брака Константина, не известно — певица очень не любит распространятся о своей личной жизни.