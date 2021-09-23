Не взяли на семейный праздник: Брежнева и Джанабаева не попали на день рождения свекрови
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Фото: @meladzearina
Веру Брежневу и Альбину Джанабаеву не позвали на семейный праздник по случаю дня рождения матери Константина и Валерия. Пользователи Instagram выяснили это, посмотрев видео в блоге Арины, дочери Меладзе от первой супруги Ирины. А вот почему братья пришли без жен, не уточняется.
Поклонники, однако, предположили, что это связано с отношениями детей от первых браков с женами братьев. О том, как Вера Брежнева общается с детьми от первого брака Константина, не известно — певица очень не любит распространятся о своей личной жизни.
А вот о том, что старшие дети Валерия не жалуют Альбину, точно известно — хотя Ирина смогла восстановить отношения с бывшим мужем ради детей, с его новой женой она не подружилась. А дети не могут простить своему отцу, что тот много лет изменял их матери с певицей — первый сын Валерия от Альбины родился задолго до его развода с Ириной Меладзе.
Стоит отметить, что Джанабаева недавно снова стала мамой, и у них с Валерием родилась общая дочь, которую назвали Агатой.
Фото: Instagram Арины Меладзе, Веры Брежневой, Альбины Джанабаевой