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«Тяжело переживаю разлуку»: Любовь Успенская опубликовала трогательное видео с дочерью

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Успенская не скрывает, что без дочери ей трудно

Фото: Instagram
Дочь певицы проходит лечение в частной клинике в Словении.

Любовь Успенская грустит вдали от дочери Татьяны, которая находится на реабилитации за границей. Певица не скрывает тоски и считает минуты, когда дочь будет рядом и здорова. Успенская в Instagram показала подписчикам видео с любимым ребенком.

«Я считаю минуты до этого долгожданного момента. Человек, который научил меня любить сильно и безусловно, моя дорогая, единственная, неповторимая дочь. Наконец-то ты будешь рядом, здоровая, счастливая и с улыбкой на лице, за которую я много чего в этой жизни готова отдать. В моем сердце царит гармония и радость, когда ты здорова, когда ты счастлива, когда ты рядом, когда я могу видеть эти любимые и счастливые глаза. Совсем скоро этот день настанет», - написала Успенская (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Фолловеры, как могут, поддерживают любимую певицу. «Дорогая Любонька! У Вас большое материнское Сердце. Желаю Вам встретить свою доченьку, обнять ее. Пусть у нее все будет хорошо. Здоровья, счастья, тепла, добра Вашей семье», «Самое дорогое на свете, это дочь, которую любишь больше чем свою жизнь», «Какой глубокий и наполненный эмоционально пост) пишете для дочери, а тепло касается каждого из нас)).. как и ваше творчество!)».

Напомним, 29-летняя Татьяна Плаксина восстанавливается после неудачной операции. В прошлом году дочь певицы упала с велосипеда, сломала челюсть в двух местах и потеряла несколько зубов. Любовь Успенская летает к дочери в редких перерывах между концертами и гастролями.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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