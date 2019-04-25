«Тяжело переживаю разлуку»: Любовь Успенская опубликовала трогательное видео с дочерью

Любовь Успенская грустит вдали от дочери Татьяны, которая находится на реабилитации за границей. Певица не скрывает тоски и считает минуты, когда дочь будет рядом и здорова. Успенская в Instagram показала подписчикам видео с любимым ребенком.
«Я считаю минуты до этого долгожданного момента. Человек, который научил меня любить сильно и безусловно, моя дорогая, единственная, неповторимая дочь. Наконец-то ты будешь рядом, здоровая, счастливая и с улыбкой на лице, за которую я много чего в этой жизни готова отдать. В моем сердце царит гармония и радость, когда ты здорова, когда ты счастлива, когда ты рядом, когда я могу видеть эти любимые и счастливые глаза. Совсем скоро этот день настанет», - написала Успенская (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Фолловеры, как могут, поддерживают любимую певицу. «Дорогая Любонька! У Вас большое материнское Сердце. Желаю Вам встретить свою доченьку, обнять ее. Пусть у нее все будет хорошо. Здоровья, счастья, тепла, добра Вашей семье», «Самое дорогое на свете, это дочь, которую любишь больше чем свою жизнь», «Какой глубокий и наполненный эмоционально пост) пишете для дочери, а тепло касается каждого из нас)).. как и ваше творчество!)».
Напомним, 29-летняя Татьяна Плаксина восстанавливается после неудачной операции. В прошлом году дочь певицы упала с велосипеда, сломала челюсть в двух местах и потеряла несколько зубов. Любовь Успенская летает к дочери в редких перерывах между концертами и гастролями.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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