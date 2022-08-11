Не все так просто: Лера Кудрявцева отметила праздник дочери без мужа

Некоторое время назад появилась информация о разладе в семье телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова. Несмотря на то, что со стороны они казались гармоничной крепкой парой, в их отношениях сейчас действительно наступил непростой период.

На сложности в общении указывает тот факт, что супруги перестали появляться вместе на публике. Кроме того, спортсмен пропустил важный семейный праздник — день рождения любимой дочери Маши.

Сама блондинка с удовольствием поделилась с поклонниками подробностями праздничной вечеринки в честь 4-летия наследницы — с шарами и тортом. Только вот отсутствие супруга на столь важном мероприятии она предпочла не комментировать. И как не добивались фанаты правды, знаменитость решила не выносить сор из избы.

При этом недавно Кудрявцева рассказывала в одном из интервью, что устала тащить на себе все проблемы и брать ответственность. Это негативно сказывается на ее самочувствии и настроении.