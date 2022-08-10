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«Не волнуйся, любимый»: Пугачева показала, как проводит время без Галкина

Юморист не успел уехать на гастроли, как публично признался, что уже сильно скучает по жене и детям.
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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: соцсети

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Максим Галкин в своем микроблоге опубликовал трогательный пост, посвященный супруге и наследникам. Оказалось, что пару дней назад шоумен уехал на гастроли и уже затосковал по близким. А вот Алла Пугачева с детьми, кажется, вовсе не соскучились по главе семейства. Примадонна отсыпается, вкусно и плотно обедает и прогуливается с 8-летними двойняшками Гарри и Лизой по пляжу в Юрмале.

Алла Пугачева с детьми отлично проводят время без Максима Галкина

Алла Пугачева с детьми отлично проводят время без Максима Галкина

Фото: соцсети

«Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо», — ответила Алла Пугачева на утренний пост супруга.

Исполнительница опубликовала видео и показала, как проводит время с детьми в ожидании Максима Галкина.

Фото: Global Look Press

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