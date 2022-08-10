«Не волнуйся, любимый»: Пугачева показала, как проводит время без Галкина

«Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо», — ответила Алла Пугачева на утренний пост супруга.

Исполнительница опубликовала видео и показала, как проводит время с детьми в ожидании Максима Галкина.