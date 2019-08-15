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«Не узнать»: Татьяна Буланова взбудоражила Сеть отпускным фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Татьяна Буланова

Фото: Instagram Татьяны Булановой
Поклонники обсуждают новый снимок в блоге любимой певицы.

Татьяна Буланова отправилась в отпуск на Мальдивы, откуда порадовала поклонников новой фотографией. Бейсболка и солнцезащитные очки — фанаты не сразу узнали любимую певицу.

Фото: Instagram Татьяны Булановой

«Не узнать», «Вас не узнать», «Сама не своя», «Нифига себе.👍👍👍 Привык видеть на концертах и даже сначала не узнал», «Кто же это?», «Сразу не узнала Вас))) Красавица Танюша))», — обсуждают снимок пользователи Сети.

«Красавица», «Идеал», «Танюша, совсем взрослая стала! На Мальдивах отдыхаете!? Всё, как в заграничном кино», «Естественная красота», — восхищаются фанаты.

А вы узнали Татьяну Буланову?

Больше о Татьяне Булановой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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