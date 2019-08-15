«Не узнать»: Татьяна Буланова взбудоражила Сеть отпускным фото

Татьяна Буланова отправилась в отпуск на Мальдивы, откуда порадовала поклонников новой фотографией. Бейсболка и солнцезащитные очки — фанаты не сразу узнали любимую певицу.
Фото: Instagram Татьяны Булановой
«Не узнать», «Вас не узнать», «Сама не своя», «Нифига себе.👍👍👍 Привык видеть на концертах и даже сначала не узнал», «Кто же это?», «Сразу не узнала Вас))) Красавица Танюша))», — обсуждают снимок пользователи Сети.
«Красавица», «Идеал», «Танюша, совсем взрослая стала! На Мальдивах отдыхаете!? Всё, как в заграничном кино», «Естественная красота», — восхищаются фанаты.
А вы узнали Татьяну Буланову?
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
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