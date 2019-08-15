«Не узнать»: Татьяна Буланова взбудоражила Сеть отпускным фото

«Не узнать», «Вас не узнать», «Сама не своя», «Нифига себе.👍👍👍 Привык видеть на концертах и даже сначала не узнал», «Кто же это?», «Сразу не узнала Вас))) Красавица Танюша))», — обсуждают снимок пользователи Сети.