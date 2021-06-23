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Не уступая молодежи: Аврил Лавин и другие звезды, покоряющие TikTok

Популярная в 2000-х певица уже успела вернуть 2002 год и опубликовала видео на свою песню Sk8er Boi, которое сразу завирусилось.
Не уступая молодежи: Аврил Лавин и другие звезды, покоряющие TikTok

Аврил Лавин сумела привлечь к себе внимание не хуже, чем в годы былой популярности. Зарегистрировавшись в TikTok, она опубликовала новую версию клипа Sk8er Boi.

Более того, в клипе появился профессиональный скейтбордист Тони Хоук. Напомним, песня рассказывала историю скейтбордиста, которого отвергла девушка — и потом она пожалела об этом, ведь парень сумел достичь огромного успеха и даже появился на MTV.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Аврил Лавин перед концертом

Фото: @avrillavigne

Видео собрало 11,5 млн просмотров и 2,7 млн лайков, а на аккаунт певицы подписалось 811 тысяч человек. А саму Аврил засыпали комплиментами — 36-летняя певица, кажется, совсем не изменилась и заставила поклонников поностальгировать.

Аврил не единственная из «взрослых» звезд, решившая покорить TikTok, хотя такого головокружительного триумфа в этой социальной сети мало кто добился. Но многим есть, чем похвастаться.

Энтони Хопкинс, которому уже за 80, в апреле опубликовал свое первое видео с танцами под новый сингл Дрейка Toosie Slide, хотя в тренд и не попал. Зато передал челлендж Арнольду Шварценеггеру и Сильвестру Сталлоне.

Шварценеггер, который живет на своем ранчо, тренируется, отдыхает, общается с близкими и домашними питомцами, очень активный пользователь TikTok — видео на его канале выходят регулярно.

Российские звезды тоже прониклись интересным трендом, хотя их появление в TikTok и вызвало массу споров.

Одним из самых популярных аккаунтов стал канал Николая Баскова. Многие, в том числе солистка «Винтаж» Анна Плетнева, сочли, что ему там делать нечего, однако Басков вполне доволен.

Правда, когда завести TikTok пожелал Игорь Николаев, Басков ему отсоветовал.

«Коля Басков, удачно зашедший в ТикТок благодаря дуэту с Даней Милохиным, говорит, что мне там делать нечего… Не моя публика… И я хочу обратиться к вам с вопросом, дорогие мои подписчики, — "Кто вы, моя публика?"», — обратился он к подписчикам.

@fkirkorov

Пранкуют ребята что надо @xoteam @artistgary @timursorokin @marysenn @evamillerunicorn @chanderland @alishhaa @kristikrime ##комильфо ##сукасердцеед

♬ Komilfo - Филипп Киркоров & MARUV

Среди первых из отечественных селебрити в TikTok зарегистрировались Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Последняя, правда, сама не раз признавала, что особенного успеха не достигла, и иронично прокомментировала свое присутствие в этой социальной сети в разговоре с известной тиктокершей Диной Саевой.

@glukozamusic

А вы больше любите переписываться или созваниваться?✍🏻📲

♬ original sound - your best friend ace

А вот Глюкоза является весьма активной пользовательницей TikTok — она часто постит очень забавные ролики.

Фото: Instagram Аврил Лавин, Глюкозы, Николая Баскова, Филиппа Киркорова. Сильвестра Сталлоне, Энтони Хопкинса, Global Look Press

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