Не уступая молодежи: Аврил Лавин и другие звезды, покоряющие TikTok
Аврил Лавин сумела привлечь к себе внимание не хуже, чем в годы былой популярности. Зарегистрировавшись в TikTok, она опубликовала новую версию клипа Sk8er Boi.
Более того, в клипе появился профессиональный скейтбордист Тони Хоук. Напомним, песня рассказывала историю скейтбордиста, которого отвергла девушка — и потом она пожалела об этом, ведь парень сумел достичь огромного успеха и даже появился на MTV.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @avrillavigne
Видео собрало 11,5 млн просмотров и 2,7 млн лайков, а на аккаунт певицы подписалось 811 тысяч человек. А саму Аврил засыпали комплиментами — 36-летняя певица, кажется, совсем не изменилась и заставила поклонников поностальгировать.
Аврил не единственная из «взрослых» звезд, решившая покорить TikTok, хотя такого головокружительного триумфа в этой социальной сети мало кто добился. Но многим есть, чем похвастаться.
Энтони Хопкинс, которому уже за 80, в апреле опубликовал свое первое видео с танцами под новый сингл Дрейка Toosie Slide, хотя в тренд и не попал. Зато передал челлендж Арнольду Шварценеггеру и Сильвестру Сталлоне.
Шварценеггер, который живет на своем ранчо, тренируется, отдыхает, общается с близкими и домашними питомцами, очень активный пользователь TikTok — видео на его канале выходят регулярно.
Российские звезды тоже прониклись интересным трендом, хотя их появление в TikTok и вызвало массу споров.
Одним из самых популярных аккаунтов стал канал Николая Баскова. Многие, в том числе солистка «Винтаж» Анна Плетнева, сочли, что ему там делать нечего, однако Басков вполне доволен.
@nbaskov
Ушёл в отрыв 🤣🔥##мояжизнь ##настроение ##вреки♬ оригинальный звук - Николай Басков
Правда, когда завести TikTok пожелал Игорь Николаев, Басков ему отсоветовал.
«Коля Басков, удачно зашедший в ТикТок благодаря дуэту с Даней Милохиным, говорит, что мне там делать нечего… Не моя публика… И я хочу обратиться к вам с вопросом, дорогие мои подписчики, — "Кто вы, моя публика?"», — обратился он к подписчикам.
@fkirkorov
Пранкуют ребята что надо @xoteam @artistgary @timursorokin @marysenn @evamillerunicorn @chanderland @alishhaa @kristikrime ##комильфо ##сукасердцеед♬ Komilfo - Филипп Киркоров & MARUV
Среди первых из отечественных селебрити в TikTok зарегистрировались Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Последняя, правда, сама не раз признавала, что особенного успеха не достигла, и иронично прокомментировала свое присутствие в этой социальной сети в разговоре с известной тиктокершей Диной Саевой.
@glukozamusic
А вы больше любите переписываться или созваниваться?✍🏻📲♬ original sound - your best friend ace
А вот Глюкоза является весьма активной пользовательницей TikTok — она часто постит очень забавные ролики.
Фото: Instagram Аврил Лавин, Глюкозы, Николая Баскова, Филиппа Киркорова. Сильвестра Сталлоне, Энтони Хопкинса, Global Look Press
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