Не уступая молодежи: Аврил Лавин и другие звезды, покоряющие TikTok

Аврил Лавин сумела привлечь к себе внимание не хуже, чем в годы былой популярности. Зарегистрировавшись в TikTok, она опубликовала новую версию клипа Sk8er Boi.

Более того, в клипе появился профессиональный скейтбордист Тони Хоук. Напомним, песня рассказывала историю скейтбордиста, которого отвергла девушка — и потом она пожалела об этом, ведь парень сумел достичь огромного успеха и даже появился на MTV.