Вернувшаяся со съемок в Россию Ольга Бузова предстала перед фанатами без макияжа и фильтров
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Ольга Бузова — одна из самых скандальных и популярных телеведущих нашей страны. Звезда очень много работает и всегда готова к новым проектам. После ухода из проекта «Дом-2» Бузова стала вести другие передачи. Одной из последних работ Ольги стало шоу «Звезды в Африке». Певица провела на другом материке со звездами российского шоу-бизнеса весь февраль.
Только пару дней назад женщина вернулась в Москву. 3 марта звезда вышла в эфир к поклонникам и рассказала, что уже проводит время на работе. Артистка была одета в спортивный костюм и совсем не накрашена. Бузова призналась, что ей трудно работать из-за сложившихся обстоятельств, но она должна продолжать жить, потому что ответственна за свою жизнь. «И вот я пришла на работу, вот сценарий. Сегодня снимаем шоу», — поделилась артистка.
Фото: Instagram @buzova86
Фото и текст: Global Look Press, Passion.ru