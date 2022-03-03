Вернувшаяся со съемок в Россию Ольга Бузова предстала перед фанатами без макияжа и фильтров

Только пару дней назад женщина вернулась в Москву. 3 марта звезда вышла в эфир к поклонникам и рассказала, что уже проводит время на работе. Артистка была одета в спортивный костюм и совсем не накрашена. Бузова призналась, что ей трудно работать из-за сложившихся обстоятельств, но она должна продолжать жить, потому что ответственна за свою жизнь. «И вот я пришла на работу, вот сценарий. Сегодня снимаем шоу», — поделилась артистка.