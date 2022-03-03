passion.ru
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Вернувшаяся со съемок в Россию Ольга Бузова предстала перед фанатами без макияжа и фильтров

Ольга Бузова целый месяц провела на съемках в Африке. Поклонники даже успели привыкнуть к stories звезды из Сахары. Однако пришло время возвращаться домой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Бузова на «Ледовом шоу»

Фото: Global Look Press

Ольга Бузова — одна из самых скандальных и популярных телеведущих нашей страны. Звезда очень много работает и всегда готова к новым проектам. После ухода из проекта «Дом-2» Бузова стала вести другие передачи. Одной из последних работ Ольги стало шоу «Звезды в Африке». Певица провела на другом материке со звездами российского шоу-бизнеса весь февраль.

Только пару дней назад женщина вернулась в Москву. 3 марта звезда вышла в эфир к поклонникам и рассказала, что уже проводит время на работе. Артистка была одета в спортивный костюм и совсем не накрашена. Бузова призналась, что ей трудно работать из-за сложившихся обстоятельств, но она должна продолжать жить, потому что ответственна за свою жизнь. «И вот я пришла на работу, вот сценарий. Сегодня снимаем шоу», — поделилась артистка.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: Instagram @buzova86

Фото и текст: Global Look Press, Passion.ru

Источник: Instagram @buzova86
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