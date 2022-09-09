Не успел попрощаться: принц Гарри пропустил последние слова королевы Елизаветы II

В Британии объявлен 10-ти дневный траур. 8 сентября 8 сентября ушла из жизни королева Елизавета II, которая свои последние дни провела в Шотландии. Известно, что принц Чарльз и принц Уильям, вместе с другими родственниками, успели попрощаться с монаршей особой. Не повезло лишь принцу Гарри, которого известие о кончине любимой бабушки застало в аэропорту.

Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и детьми уже несколько лет проживает в США, лишь изредка наведываясь в Великобританию, чтобы навестить родных. В этот раз Меган Маркл с ним не поехала в Шотландию, предоставив возможность самостоятельно пережить утрату.

Известно, что новым королем Великобритании стал принц Чарльз, которому ради престола пришлось взять другое имя – Карл III. Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли титул герцога и герцогини Корнуоллских. Супруги тут же сообщили эту новость в официальном аккаунте в соцсетях.