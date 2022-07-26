Не торопится возвращаться: Марина Юдашкина оставила тяжелобольного супруга

Дизайнер Валентин Юдашкин уже несколько лет ведет борьбу с раком и в последнее время практически не появляется на публике. Все свое время он старается проводить дома в кругу родных и близких. Ведь даже перелеты в его состоянии противопоказаны.

Именно по этой самой причине его супруга Марина одна отправилась в Гонконг, где почти две недели назад их с Валентином дочь Галина родила девочку. Модельер также хотел присутствовать на выписке долгожданной внучки Агаты-Ариеллы, однако по состоянию здоровья отложил знакомство с малышкой. Теперь он ждет, пока Галина с детьми прилетит в Россию.

Что касается Марины, то она не торопится возвращаться домой. Поклонники переживают, что тяжелобольному кутюрье сложно справляться с делами в одиночку, поэтому они надеются, что супруги вскоре все же воссоединятся.