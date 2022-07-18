Не то, что хотел: принц Гарри разочарован своей жизнью

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от исполнения королевских обязанностей и переехать в США. Тогда им казалось, что это идеальный план по обретению независимости и свободы действий. Но, видимо, что-то пошло не так.

Как оказалось, многомиллионные контракты и налаженный быт в Америке не смогли отвлечь принца Гарри и он заскучал. После того, как младший брат принца Уильяма побывал в Лондоне на платиновом юбилее Елизаветы II в июне, его накрыла еще большая тоска по дому, рассказал королевский эксперт Нил Шон.

«Последний раз мы видели Гарри на празднике. С тех пор, как он уехал в Калифорнию, я никогда не видел его таким счастливым. Определенно, это не та жизнь, которую он хотел», - процитировало слова Шона издание Express.