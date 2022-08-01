Не стала скрывать: сбежавшая в США Наташа Королева объяснила свое решение

Популярная исполнительница Наташа Королева вслед за остальными знаменитостям покинула Россию. В своем микроблоге она опубликовала снимок, на котором позирует на фоне одного из американских городов. Поклонники тут же решили, что она по примеру остальных сбежавших знаменитостей оставила все в нашей стране и перебралась за границу.

Журналистам удалось связаться с певицей и выяснить, действительно ли она решила эмигрировать в США, передает solenka.info.

Наташу Королеву очень удивили слухи об эмиграции. Она подчеркнула, что в Америке бывает достаточно часто, ведь там проживает ее сестра с племянницей и мама. В этот раз она также улетела туда ненадолго, чтобы повидаться с близкими.

«Конечно, я никуда не эмигрировала. Об этом не может идти даже и речи. Я артист международного масштаба, с 16 лет выступаю по всему миру. В Америке, как вы знаете, бываю регулярно. У меня здесь живут сестра, племянница, мама в возрасте», — не стала скрывать свои мотивы певица.